- Incendiu in satul Drochia. Acoperișul unei case cu 3 etaje nefinisate a luat foc, in aceasta dupa amiaza. Pompierii sunt la fața locului și lupta cu flacarile. Mai multe imagini au fost publicate pe rețelele de socializare de catre o locuitoare din localitate.

- Pompierii baimareni au fost solicitati sa intervina la Mocira, unde a luat foc acoperisul unei case. La fata locului s-au deplasat 3 echipaje de stingere si un echipaj de prim ajutor SMURD. Vom reveni FOTO ARHIVA Source

- Pompierii suceveni au intervenit astazi la stingerea unui incendiu produs la o casa de locuit din comuna Straja, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Datorita intervenției prompte a pompierilor militari vicoveni, flacarile au fost lichidate in limitele gasite, fiind salvata locuința.…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața, in municipiul Suceava, zona „Torino”- Burdujeni in care au fost implicate doua masini. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, patru persoane au primit angrijiri medicale, iar trei dintre ele un adult si doi minori au…

- Printre acestea se numara si 15 gradinite! F. T. In urma cu un an, la aproximativ doua saptamani distanta de inceperea anului scolar, 55 de unitati de invatamant din Prahova nu erau autorizate in ceea ce priveste securitatea la incendiu. Astazi, 2 septembrie 2020, la nivelul judetului functioneaza –…

- Grupul sud-african NEPI Rockcastle confirma vanzarea portofoliului de cladiri de birouri din Romania catre AFI Europe. Tranzacție de 307 milioane euro Grupul NEPI Rockcastle anunța finalizarea tranzacției cu AFI Europe in privința vanzarii portofoliului de cladiri de birouri clasa A din Romania, cu…

- Ziarul Unirea INCENDIU la acoperișul unui grajd din Șibot: Intervin pompierii cu doua autospeciale cu apa și spuma INCENDIU la acoperișul unui grajd din Șibot: Intervin pompierii cu doua autospeciale cu apa și spuma Un incendiu a izbucnit duminica dimineața, in jurul orei 11.10 la acoperișul unui adapost…

- Cand s-a mutat la New York, pentru a deveni o artista renumita, Regina Pop era o adolescenta timorata, care nu se putea baza decat pe ea insasi pentru a supravietui in impresionanta si periculoasa metropola. Si adevarul e ca numai puterea ei interioara a reusit s-o ajute sa treaca peste toate dificultatile…