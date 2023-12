Stiri pe aceeasi tema

- O casa din lemn s-a facut scrum la Someșul Rece in urma unui puternic incendiu. Totul ar fi pornit de la coșul de fum neizolat corespunzator fața de elementele combustibile din preajma. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu de casa…

- Pompierii militari din Caras-Severin au intervenit in urma unui apel la 112 la un incendiu care a cuprins o afumatoare in municipiul Resita. „Au fost dislocate de urgența la locul evenimentului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Resita și o ambulanța…

- In aceasta dimineața a izbucnit un incendiu la un operator economic situat in apropiere de Parcul Industrial, Tetarom III. Pompierii clujeni au intervenit in dimineata de marti, 5 decembrie, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la un operator economic de pe raza localitații Juc-Herghelie din…

- Un incendiu a izbucnit in timpul noptii spre dimineata in satul Prisian, comuna Buchin, judetul Caras-Severin. Din fericire s-au inregistrat doar pagube materiale. In jurul orei 4.15, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș au intervenit, in colaborare cu pompierii voluntari…

- O mașina a fost cuprinsa de flacari in urma cu cateva momente in localitatea Feleacu. Pompierii clujeni intervin la fața locului, iar traficul este oprit in acest moment ambele direcții de mers. “Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca acționeaza in aceste momente pentru stingerea unui incendiu…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care s-a manifestat la acoperișul unei case din localitatea Șoimeni, comuna Vultureni. Apelul de urgența a venit in jurul orei 00:40, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale,…

- Noaptea trecuta pe Calea Turzii s-a produs un accident rutier. O mașina a facut praf panoul de afișaj al unei benzinarii. Mașina a fost serios avariata, printr-un miracol, in urma impactului violent, nu au existat victime! Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta…