Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica sambata seara pe strada Unirii, din orașul Gaești! Un incendiu, izbucnit de la un panou electric, a dus la evacuarea a numai puțin de 44 de locatari. Pompierii dambovițenii au intervenit cu mai multe echipaje de stingere. In urma incendiului au fost asistate de catre echipajele medicale…

- ALERTA,incendiu izbucnit la un tablou electric pe casa scarii unui bloc din orașul Gaești, strada Unirii, au fost evacuați locatarii. Pentru gestionarea situației de urgența acționeaza Detașamentul Gaești cu 3 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD și Detașamentul Titu cu o autospeciala pentru…

- In cursul dimineții de luni, in jurul orei 04:20, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca in comuna Matasaru, sat Odaia Turcului, str.Principala. Pentru gestionarea situației de urgența a intervenit Detașamentul Gaești cu 3 autospeciale…

- La fața locului au ajuns imediat pompierii de la Garda Voinești cu o autospeciala de stingere, Detașamentul Targoviște cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta generalizat la intreaga construcție pe o suprafața de cca.…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina la Hagioaica- zona orașului Titu pentru a stinge un incendiu de vegetatie Pentru gestionarea situației de urgența a acționat Detașamentul Titu cu o autospeciala de stingere. La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta pe o suprafața…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca un tablou electric situat pe casa scarii a unui bloc din Decebal a luat foc. La fața locului intervine Detașamentul 2 de Pompieri Iași cu 2 autospeciale de intervenție…

- Imediat la fața locului au fost chemați pompierii care intervenit de la Detașamentul Targoviște cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta pe o suprafața de cca. 20 mp. S-a actionat pentru localizarea și lichidarea incendiului.…

- ACCIDENT GRAV cu o autoutilitara rasturnata și un microbuz cu șase persoane, in județul Dambovița pe A1 km 59, sensul spre București. Din primele informații o autoutilitara s-a rasturnat in afara parții carosabile. Au intervenit pompierii de la Detașamentul Gaești cu o autospeciala de stingere și…