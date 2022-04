Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de proproții chiar in Sambata Mare! Un incendiu tragic a izbucnit recent la Spitalul de Psihiatrie Nucet, județul Bihor. In aceste momente nu se știe care este cauza izbucnirii focului, insa mai multe echipaje de pompieri intervin de urgența!

- Un incendiu a izbucnit la pavilionul cu 3 etaje ale Spitalului de Psihiatrie Nucet din Bihor, la ora 11.05, pe care pompierii au reusit sa il stinga in 10 minute. Nicio persoana nu a fost ranita si nu s-a impus evacuarea niciunui pacient, insa au fost pagube materiale. Astfel un computer, o imprimanta…

- Incendiile de vegetatie se inmultesc in judetul Iasi. Luni seara, pompierii au fost din nou alertati dupa izbucnirea flacarilor pe campurile din comuna Rachiteni. La fata locului a fost trimisa o autospeciala de interventie si stingere din cadrul Sectiei de Pompieri Targu Frumos.

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a fost prezent marți, 01 martie a.c., la Oradea, pentru o noua runda de consultari regionale cu reprezentații mediului de afaceri și ai turismului, de aceasta data din județul Bihor. Intalnirea, organizata cu sprijinul Primariei…

- Imagini de-a dreptul suprinzatoare au fost surprinse in Bihor. In urma unui incendiu care a facut scrum o casa, o icoana cu Maica Domnului a ramas intacta. Localnicii sunt in continuare in stare de șoc și cred ca acesta este, cu siguranța, un semn de la Dumnezeu. Iata cum s-a intamplat totul!

- Un puternic incendiu a avut loc in noaptea de 1 spre 2 februarie, la o gospodarie din localitatea Valea Mare de Criș, din județul Bihor. Flacarile au distrus tot in cale, insa o icoana cu Maica Domnului a ramas intacta. „O minune s-a intamplat” Un microbuz și un buldoexcavator au fost distruse, alaturi…

- COMUNICAT DE PRESA Incendiu la un apartament din Beius Masuri de prevenire a incendiilor in bucatarii Sambata, 12 februarie a.c., pompierii militari au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat intr un bloc de locuinte de pe strada Livezii din municipiul Beius. In urma…

- Politistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Cheia, judetul Constanta.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un islaz de la iesire din localitatea Cheia spre Gradina. Sursa foto:…