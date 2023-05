Stiri pe aceeasi tema

- Politistii aradeni au confirmat, marti seara, ca victima gasita luni in raul Mures, pe teritoriul Ungariei, este unul dintre cei doi copii dati disparuti dupa ce o barca cu 12 oameni s-a rasturnat in rau, in 30 aprilie, in zona Periam Port, din judetul Timis.

- Traficul rutier este oprit, joi, pe ambele sensuri ale DN 2 Bacau-Roman, in zona localitatii Secuienii Noi, judetul Neamt. O cisterna cu motorina s-a rasturnat si exista pericol de explozie, scrie News.ro. Soferul s-a autoevacuat si primeste ingrijiri de la echipajul SMURD. ”Prin apel la 112, in jurul…

- Moarte ingrozitoare pentru un roman pe o autostrada din Ungaria. Barbatul a intrat pe jos pe drumul de mare viteza, a fost lovit de o masina straina, iar apoi a fost calcat de alte 40 de autoturisme. Politistii il cauta acum pe vinovat, care a fugit de la locul faptei, dar si pe toti soferii implicati…

- Moarte tragica pentru in șofer roman pe autostrada in Ungaria. Un martor al accidentului a povestit ca volanul propriului camion i-a taiat gatul romanului, scrie saptamanalul online maghiar Ripost. Doua camioane s-au ciocnit violent joi, in jurul orei 10:00, pe marginea autostrazii M4, in direcția Szolnok,…