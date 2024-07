Incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din Arieșeni. Intervin pompierii militari din Câmpeni Un incendiu a izbucnit marți dupa-masa la o anexa gospodareasca din comuna Arieșeni. Intervin pompierii din Campeni cu trei autospeciale. „Secția de pompieri Campeni intervine in cooperare cu SVSU Arieșeni pentru localizarea și stingerea unui incendiu in loc. Arieșeni. Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. Forțe alocate: 2 x ASAS și […] The post Incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din Arieșeni. Intervin pompierii militari din Campeni first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

