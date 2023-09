Incendiu izbucnit într-un magazin de materiale de construcţii, la Mureş: Bărbat rănit grav Potrivit ISU Mureș, trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD intervin in localitatea Livezeni, unde are loc un incendiu la un magazin de materiale de construcții.La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa.Pompierii acționeaza pentru localizarea incendiului.In urma incendiului, un barbat a suferit arsuri, fiind preluat in stare grava de echipajul SMURD. Victima va fi transportata de urgența la UPU Targu Mureș. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

