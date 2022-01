Incendiu iscat la o terasă, pe plaja Modern din Constanţa, stins după aproximativ trei ore Un incendiu iscat miercuri la o terasa, pe plaja Modern din Constanta, a fost stins dupa aproximativ trei ore de interventie a pompierilor, el fiind cauzat de un foc facut de oameni ai strazii si lasat nesupravegheat, dupa cum a informat ISU “Dobrogea”. “Foc deschis in spatii inchise. Oameni ai strazii care au dat foc sa se incalzeasca si au lasat focul nesupravegheat”, a transmis ISU, referitor la cauza probabila a izbucnirii incediului. Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la o terasa acoperita cu stuf, dezafectata, amplasata pe plaja Modern din Constanta, pe o suprafata de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

