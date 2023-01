Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Confruntarea Municipiilor – Cupa de Iarna la volei, ediția I, a avut loc in Sala Polivalenta, cu participarea sportivelor de la Clubul Sportiv Școlar Caransebeș și CSM Reșița! „Secția de volei de la CSM Reșița are deja un an de la inființare și drept urmare am organizat aceasta Cupa de Iarna.…

- Un tir incarcat cu opt mașini a fost cuprins de flacari și a ars in totalitate in noaptea de joi spre vineri, pe autostrada A1, in Arad. Incendiul a avut loc pe sensul de mers Timișoara - Nadlac.

- Sambata seara, in jurul orei 22, ISU Timisia fost solicitat sa intervina pentru o degajare de fum in complexul comercial Iulius Town, in apropierea unui restaurant. La fața locului s-au deplasat de urgența 22 de pompieri cu 3 autospeciale de stingere, o autospeciala de prima intervenție și comanda,…

- Pompierii bistrițeni s-au luptat cu flacarile in Lelești. O jumatate de casa a fost facuta scrum, iar proprietarul acesteia a ajuns la spital. Un apel la 112 anunța un incendiu izbucnit la o casa in Lelești. Pompieri militarii din cadrul Stației Beclean au fost direcționați la caz, cu autospecialele…

- Incendiu la Bughea de Sus Pompierii au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Bughea de Sus. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat. Incendiul…

- MARGA – Doctor in filologie, Marcu Mihail Deleanu este cetațean de onoare al comunei Marga și al județului. Muzeul din Caransebeș și Consiliul Județean il prezinta in cadrul proiectului „Oamenii de seama ai Banatului”! In anii ‘60, era cercetator pe probleme de dialectologie in cadrul filialei Timișoara…