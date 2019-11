Incendiu într-un supermarket din Focșani Un incendiu a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, intr-un supermarket din zona garii din Focșani, din cauza unui scurtcircuit electric, scrie Mediafax. Potrivit ISU Vrancea, pompierii au fost solicitați in noaptea de duminica spre luni sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un supermarket situat in zona Garii din Focșani. La fața locului au mers doua autospeciale de stingere cu apa și spuma si modulul SMURD. Citește și: Haos in București - Circulatia tramvaielor 41 BLOCATA Incendiul din magazin a fost lichidat dupa mai mult de doua ore. Au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

