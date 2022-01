Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite intr-un incendiu izbucnit la un spital din Budapesta, azi dimineața, potrivit autoritaților maghiare, relateaza Reuters. Deocamdata nu se știe de la ce a pornit incendiul, a declarat purtatorul de cuvant al poliției, Angelika Molnar. Din primele informații,…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite, duminica, intr-un incendiu izbucnit la un spital din Budapesta, a anuntat politia din Ungaria, potrivit Reuters. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei, Angelika Molnar, inca nu se stie cauza incendiului. Mate Kisdi, purtator de cuvant al serviciilor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 pe sensul Deva catre Nadlac, la kilometrul 460, in zona localitații Belinț, județul Timiș, doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune, in urma careia o persoana a fost ranita.Victima a fost transportata…

- Un barbat de 42 de ani din localitatea Goleasca, judetul Giurgiu, si a pierdut viata, iar mama acestuia, in varsta de 63 de ani, a suferit arsuri pe jumatate din suprafata corpului, in urma unui incendiu produs sambata, 8 ianuarie, in casa in care locuiau.Potrivit ISU Giurgiu, la fata locului s au deplasat…

- INCENDIU la Aiud: Tavanul unei locuințe a luat foc din cauza unui scurtcircuit. O persoana cu arsuri, transportata la spital Un incendiu a izbucnit vineri noaptea, in jurul orei 22:50, la o locuința aflata in municipiul Aiud. O persoana a suferit arsuri, fiind transportata la Compartimentul de Primiri…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie” și “amenințarea”. In fapt, la data de 06 decembrie 2021, in jurul orei 09.30, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie, in varsta de…

- Benone Sinulescu a murit astazi din cauza unei pneumonii. Soția sa a facut primele declarații cu privire la starea de sanatate a soțului ei. Aceasta a anunțat ca el nu a vrut sa mearga la spital nici macar cand s-au complicat problemele, pentru ca ii era teama de COVID. Citește și: Benone Sinulescu…

- Un accident rutier grav, s a petrecut astazi, 17 noiembrie, intre Topraisar si Mereni.In urma impactului, trei tineri si au pierdut viata, iar o alta victima este in stare grava, la spital.Primarul Gurita Dumitru din Mereni a declarat ca cele trei victime decedate sunt din localitate de la el."Toti…