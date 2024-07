Incendiu într-un magazin alimentar din Sebeș. Un aparat frigorific a luat foc. Pompierii intervin cu două autospeciale Incendiu intr-un magazin alimentar din Sebeș. Un aparat frigorific a luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit luni dimineața in incinta unui magazin alimentar din Sebeș. Din primele informații, focul a cuprins un aparat frigorific. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul Sebeș, strada Vanatori. Este vorba despre un incendiu izbucnic la aparat frigorific in incinta unui magazin alimentar. […] Citește Incendiu intr-un magazin alimentar din Sebeș. Un aparat frigorific a luat foc. Pompierii intervin… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU in incinta unui magazin alimentar din Sebeș: Intervin pompierii INCENDIU in incinta unui magazin alimentar din Sebeș: Intervin pompierii Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in mun Sebeș, str. Vanatori. Este vorba despre un incendiu izbucnic la aparat…

- Secția de pompieri Sebeș intervine, luni, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Vanatori. Este vorba despre un incendiu izbucnit laun aparat frigorific aflat in incinta unui magazin alimentar. Forte alocate: doua ASAS, o mașina SMURD, anunța ISU Alba. Post-ul Incendiu in…

- Incendiu la o hala de producție brichete din lemn, langa Campeni. Pompierii intervin cu patru autospeciale Pompierii din Campeni au fost chemați sa intervina, miercuri, pentru stingerea unui incendiu la Valea Bistrii, Campeni. Din primele date, este vorba despre un incendiu izbucnit la o hala unde se…

- Incendiu la o locuința din comuna Unirea. Intervin pompierii din Aiud cu trei autospeciale Pompierii din Aiud au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in comuna Unirea. Din primele date, incendiul a fost semnalat la un apartament. Potrivit ISU Alba, pompierii s-au deplasat…

- INCENDIU la Sebeș. Un transformator electric a luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu s-a produs marți dupa-amiaza, in jurul orei 13:45, in municipiul Sebeș. Focul a cuprins un transformator electric. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și…

- Incendiu la o locuința din Campeni. Intervin pompierii cu doua autospeciale și un echipaj de prim ajutor Incendiu la o locuința din Campeni. Intervin pompierii cu doua autospeciale și un echipaj de prim ajutor. ”Sectia de pompieri Campeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in Campeni,…

- Incendiu in localitatea Balomiru de Camp: Un hambar a luat foc Un incendiu a izbucnit marți, 14 mai, in jurul orei 21.30, in localitatea Balomiru de Camp. Din primele informații oferite de pompierii din Alba, focul ar fi cuprins un hambar. La fața locului intervin pompierii din Sebeș cu trei autospeciale.…

- INCENDIU la Sebeș. Mai multe deșeuri depozitate intr-o cladire dezafectata au luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit joi dupa-amiaza in municipiul Sebeș. Mai multe deșeuri depozitate intr-o cladire dezafectata au luat foc. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș…