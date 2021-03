Incendiu într-un liceu din Târgoviște Un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata in interiorul unui liceu din orașul Targoviște. Pompierii au reușit sa stinga flacarile care au distrus mai multe echipamente și piese de... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

