Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate din insula Evia, situata in apropiere de Atena, ca urmare a unui incendiu de vegetatie izbucnit duminica, a anuntat Guvernul grec. Aceste masuri de precautie au fost luate in contextul in care, in urma cu mai putin de o luna, un incendiu devastator produs…

- Peste 100 de persoane au fost evacuate de urgenta luni, in jurul pranzului, de catre personalul unui complex comercial din Constanta, dupa izbucnirea unui incendiu la sistemele de evacuare a fumului din zona...

- Zeci de persoane au fost evacuate, marti dimineata, dintr-un hotel din statiunea Venus, dupa ce un incendiu a izbucnit in camera tehnica a unitatii, fara ca nimeni sa fie ranit, informeaza mediafax.ro. Zeci de persoane au fost evacuate, marti dimineata, dintr-un hotel din statiunea Venus, dupa ce un…

- 12 subofiteri din cadrul Detasamentului Rosiorii de Vede au intervenit duminica, in jurul orelor 17:30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat pe str. Republicii, din localitate. La fata locului s-au deplasat rapid pompierii militari cu o autospeciala de stingere cu apa si…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui incendiu la parcul de distractii Europa-Park Rust din sud-vestul Germaniei, fiind nevoie de interventia a sute de pompieri pentru a stinge flacarile, informeaza site-ul postului Deutsche Welle.

- Chemate la fata locului, echipele de specialisti au dezamorsat bomba care fusese descoperita pe un santier de constructii din centrul orasului. Incidentul a provocat evacuarea a 9.000 de persoane, a doua camine de pensionari si a unui spital, iar traficul in zona a fost restrictionat din cauza…

- Zeci de persoane au fost evacuate, marti, dintr-un mall aflat in centrul municipiului Buzau, dupa ce a izbucnit un incendiu la cosul unui restaurant aflat la primul etaj al cladirii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Zeci de persoane au fost evacuate marti dupa izbucnirea unui incendiu la cosul de fum al unui restaurant aflat in incinta unui centru comecial din municipiul Buzau, transmite Agerpres.ro. Pompierii din cadrul ISU Buzau au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, precum si o autospeciala salvare…