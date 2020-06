Incendiu intr-un bloc turn din Tulcea! Mai multe persoane, evacuate

Stiri pe aceeasi tema

- bull; In Dobrogea, este inca valabil un cod galben de inundatii.Ploile continua sa faca ravgii in Dobrogea, dar si in restul tarii.Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca s au produs inundatii in 46 de localitati din 22 de judete. De altfel, pentru Dobrogea este inca in vigoare codul galben…

- Un incendiu a cuprins, joi, o anexa a unei case de batrani din localitatea Vinga, judetul Arad, iar 27 de persoane varstnice si doi ingrijitori au fost evacuati, din cauza fumului si a pericolului ca focul sa se extinda. Pompierii au stins incendiu, fara ca vreo persoana sa fie ranita.

- Opt persoane, respectiv trei adulti si cinci copii, au fost evacuate, joi, de pompieri din locuintele afectate de ape in zona Fardea, din estul judetului, unde este cod rosu de inundatii, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU…

- In cursul zilei de marți, 09 iunie a.c., in jurul orei 16.50, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța producerea unui incendiu la o gospodarie din satul Mahriu, comuna Poiana Cristei. La adresa indicata de apelant au fost mobilizate de urgența doua echipaje de stingere din cadrul Detașamentului…

- Un incendiu a izbucnit la un apartament de pe Aleea Tușnad din Reșița, pompierii fiind la fața locului și acționand in acest moment. „Au fost evacuate 4 persoane. La fața locului se afla și un echipaj SMURD și 4 echipaje SAJ, plus echipaje de la IPJ”, transmite ISU Semenic. UPDATE Din primele informații,…

- Pompierii tulceni intervin, luni dupa-amiaza, pe Dunare, dupa ce o barca in care s-ar fi aflat zece persoane s-a rasturnat la intrarea pe canalul Sulina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Nicolae Botezatu potrivit Agerpres. Din cele zece persoane,…

- Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament din municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare, blocul 414 (langa Spitalul Județean de Urgența Vaslui), la etajul III. “La sosirea…

- Un scandal a izbucnit, vineri, in cartierul Aradul Nou din municipiul Arad, intre mai multe persoane. In timpul altercatiei, un tanar a tras mai multe focuri de arma, iar unul dintre proiectile a lovit portiera unei masini parcate, autoturismul fiind al unei persoane implicate in scandal. Cel putin…