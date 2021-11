Incendiu într-un bloc turn din cartierul Brazda lui Novac Un incendiu a izbucnit in aceasta seara intr-un bloc din cartierul craiovean Brazda lui Novac. Este vorba despre blocul G4, un bloc turn cu 10 etaje. Focul a pornit dintr- o uscatorie situata la etajul al patrulea al imobilului. In acest moment la fața locului se gasesc echipaje ale ISU Dolj, SMURD și poliției. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

