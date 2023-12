Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de persoane au fost evaccuate sambata seara din locuințe din cauza unui incendiu care a izbucnit la etajul 5 al unui bloc turn din Arad. Proprietarul apartamentului, un barbat de 72 de ani, a fost gasit cu arsuri la maini și fața, fiind dus la spital.Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit…

- Un puternic incendiu a izbucnit la o garsoniera, intr-un bloc de locuințe de pe strada Jean Bart, din municipiul Suceava, informeaza ISU Suceava. Evenimentul a fost anunțat la 112 in jurul orei 1:00, iar la fața locului s-au deplasat pompierii militari cu doua autospeciale de stingere, o autoscara mecanica,…

- Treisprezece persoane au murit joi intr-un incendiu, care a izbucnit intr-un hotel din Alamti, in sud-estul Kazahstanului, anunta Departamentul Situatiilor de Urgenta, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața pe o șosea din județul Arad. O mașina și un TIR s-au ciocnit pe DJ 682, intre Ususau și Lipova, iar doua persoane aflate in mașina au ramas incarcerate. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare…

- Pompierii din Arad au intervenit sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locomotiva, la ieșirea din localitatea Felnac catre Arad. 40 de calatori s-au autoevacuat.

- Un incendiu violent a cuprins in aceasta seara o casa particulara in localitatea Alunis, judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, ard generalizat 2 locuinte, un fanar si un autoturism. O a treia locuinta a fost salvata de pompieri.La fata locului actioneaza 23 de Subofiteri cu 4 autospeciale de stingere."A…