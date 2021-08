Pompierii militari au intrat, in aceasta seara, in alerta, dupa ce un apel la 112 anunța ca un incendiu a izbucnit intr-un apartament aflat la etajul noua al unui bloc de pe bulevardul Republicii din Reșița. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție pentru a stinge focul care a izbucnit in […] Articolul Incendiu intr-un bloc turn – cinci persoane intoxicate cu fum, doi imobilizați la pat, salvați de pompieri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .