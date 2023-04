Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. Vom reveni cu detalii. Articolul Incendiu…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la biserica adventista din localitatea aradeana Șepreuș. Instrumente muzicale și mobilier au fost distruse. Incendiul a izbucnit cu puțin inainte de ora 3.00 la anexa bisericii adventiste din localitatea Șepreuș, potrivit ISU Arad. La sosirea…

- Accident de circulație duminica dupa-amiaza pe DN 7, șoseaua care duce la granița cu Ungaria, intre localitațile aradene Pecica și Nadlac. La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare și o autospeciala cu șapte subofițeri și doi soldați de la Detașamentul de Pompieri Arad. Echipajele de…

- Pompierii din Deva și ai Punctului de Lucru Baița au intervenit de urgența in noapte pentru a stinge un incendiu la o casa din localitatea Saliște, județul Hunedoara. Sinistrul a fost stins, nu sunt victime, dar pagubele materiale sunt semnificative. La sosirea echipajelor la locul solicitarii, ardea…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dimineața pe raza localitații Valea Sangeorgiului, din județul Hunedoara. Pompierii Punctului de Lucru Bretea Romana intervin la aceasta ora pentru localizarea și lichidarea sinistrului care a cuprins vegetația uscata din zona. Arderea necontrolata a cuprins…

- Un nou accident de circulație soldat cu pierderi de vieți omenești, al doilea al zilei in vestul țarii, a avut loc pe DN 79A, in zona localitații aradene Voivodeni. UN autoturism in care se afla doar șoferul a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat in camp. La fața locului s-au deplasat echipajul de descarcerare…

- Un tanar din Hunedoara s-a ales cu dosar penal dupa un incident grav in trafic. Enervat de un șofer in etate, care conducea mai incet in fața lui, acesta l-a urmarit și l-a lovit cu pumnul in fața pe barbatul are l-a deranjat. Ieri, in jurul orei 9.25, polițiștii din municipiul Hunedoara au fost sesizați…

- Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata astazi, in jurul orei 12:30, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza comunei Pui (DN 66, județul Hunedoara). Polițiștii care au ajuns la locul accidentului au constatat ca un șofer, care era singur in autovehicul, a fost ranit dupa ce s-a rasturnat…