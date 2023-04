Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. UPDATE Incendiul s-a produs in bucataria…

- Un incendiu cu mari degajari de fum a izbucnit la etajul 10 al unui bloc de locuinte din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara. In apartament se afla o fata de 15 ani care a fost ajutata de vecini sa se autoevacueze. Alte doua persoane cu probleme locomotorii, au fost evacuate de la etajul 8. Au intervenit…

- Panica intr-un bloc din orașul Vulcan, județul Hunedoara. Un incendiu a izbucnit la etajul zece al cladirii. In apartamentul afectat se afla o minora, care s-a autoevacuat. Incendiul a izbucnit in aceasta dupa amiaza și a fost apelat numarul unic de urgența 112. La locul solicitarii s-au mobilizat deja…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dimineața pe raza localitații Valea Sangeorgiului, din județul Hunedoara. Pompierii Punctului de Lucru Bretea Romana intervin la aceasta ora pentru localizarea și lichidarea sinistrului care a cuprins vegetația uscata din zona. Arderea necontrolata a cuprins…

- Pompierii din Deva, judetul Hunedoara, au fost solicitati sa intervina, vineri seara, dupa ce din interiorul unei clinici a iesit fum alb. Ajunsi la fata locului, reprezentantii ISU Hunedoara au constatat ca fumul provenea de la o instalatie de racire pe baza de azot.Un apel la numarul de urgenta…

- In urma unui apel telefonic la numarul de urgența 112, pompierii bradeni, au intervenit la un accident rutier, la intrare in localitatea Brad. In aceasta dimineața, pompierii bradeni au intervenit cu doua autospeciale de stingere, dintre care una dotata cu modul de descarcerare și un echipaj…

- Accident de circulatie astazi in municipul Arad. Doua autoturisme s-au ciocnit pe strada Nicolae Grigorescu colț cu Vasile Milea. Nu sunt persoane incarcerate iar la fata locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad, cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie…

- Pompierii militari aradeni au intervenit ieri noapte dupa ce o casa parasita din municipiul Arad a luat foc. O incapere a ars, dar incendiul a fost lichidat in limitele gasite de salvatori. Alarma a fost data in jurul orei 23:30 iar pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu doua autospeciale…