Stiri pe aceeasi tema

- Comunitațile de romi din Statele Unite sunt vizitate mereu de catre pastori din Romania. Una dintre deplasari a fost facute de pastori din Arad și Oradea. Alaturi de ei a fost și ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru.

- Mai multe echipaje ale ISU Arad au fost trimise sambata seara in misiune pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in interiorul unei hale din județul Arad. Incendiul a izbucnit in hala unui operator economic din localitatea Tagadau. La fața locului intervin salvatori din cadrul Detașamentului Ineu…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, la o trecere la nivel cu calea ferata din vestul țarii. Trenul de pasageri care circula pe ruta Petroșani – Simeria a lovit o mașina in zona localitații hunedorene Cala Bai. „In aceasta dimineața, pompierii Punctului de Lucru Bretea Romana au fost solicitați…

- Accident in vestul țarii, un autobuz a patruns pe contrasens. In cursul acestei dimineți, un barbat in varsta de 52 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autobuz pe strada Campurilor, dinspre Arad spre Sanpaul, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens...

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. UPDATE Incendiul s-a produs in bucataria…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. Vom reveni cu detalii. Articolul Incendiu…

- O șoferița din Vladimirescu, aflata in stare de ebrietate, a intrat ieri cu mașina in alte doua autovehicule parcate, precum și cu un copac de pe Splaiul General Praporgescu, din Arad. Incidentul a fost raportat la Poliție vineri, in jurul orei 15. Din primele cercetari a reieșit ca o tanara de 22 de…

- In jurul orei 5 in aceasta dimineața, un puternic incendiu a mistuit o anexa gospodareasca din satul Luncani. Pompierii turdeni au intervenit cu o autospeciala cu apa și spuma. Focul at fi pornit de la un scurtcircuit electric. Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit in aceasta dimineața la…