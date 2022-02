"In momentul in care au ajuns la locul interventiei, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta intr-o incapere, situata la etajul IV, folosita ca spatiu de depozitare. Salvatorii au evacuat o femeie de 60 de ani, imobilizata in scaun cu rotile, si o fata de 12 ani. Alte 20 de persoane, care locuiau la etajele III si IV, s-au autoevacuat", au informat reprezentantii ISU Galati.La fata locului au intervenit doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, iar incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora.Pompierii au stabilit ca incendiul a pornit de la un gratar folosit si lasat nesupravegheat.