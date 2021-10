INCENDIU într-un bloc din Târgoviște. Pompierii au evacuat locatarii Un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-un apartament al unui bloc din Targoviște. Pompierii au evacuat 15 persoane. Potrivit ISU Dambovița, incendiul a izbucnit la etajul 4 al unui bloc din Targoviște. Primele informații arata ca incendiul se manifesta in baia apartamentului. Pompierii au stins flacarile și au aerisit scara blocului pentru evacuarea fumului. Au fost evacuați 15 locatari. „Se acționeaza cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o autospeciala pentru lucru la inalțime, iar SAJ DB cu un echipaj”, transmite ISU Dambovița, informeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

