Incendiu într-un bloc din Tălmaciu: aproximativ 25 de persoane au fost evacuate Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate, in cursul noptii, dintr-un bloc din orasul Talmaciu din cauza unui incendiu la unul dintre apartamente, pornit de la o lumanare lasata nesupravegheata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Andreea Stefan.

