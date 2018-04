Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 65 de ani a murit, sâmbata noaptea, în timp ce participa la slujba de Înviere, acesta fiind prezent la o biserica din Sectorul 6 al Capitalei, potrivit ISU București-Ilfov. "La biserica din aleea Parva, un barbat în vârsta de 65 de ani care a suferit un…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la hornul unei case din municipiul Blaj. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Garda Blaj intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un horn, in municipiul Blaj”, potrivit…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o casa de locuit, din comuna Jidvei, județul Alba. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, incendiul s-a manifestat la acoperișul casei de locuit. ”Garda Blaj a…

- Mobilizare ca la carte a specialiștilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Valcea pentru salvarea unui caine care a cazut intr-o fantana. Unul dintre salvatori a coborat peste opt metri in puțul cu un diametru de doar un metru, pentru a scoate din apa un Rottweiler. Animalul…

- Pompierii intervin, miercuri, pentru scoaterea unui cadavru din raul Mureș, pe raza localitații Ocna Mureș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea cadavrului. Revenim cu amanunte

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Un muncitor a fost prins partial sub o placa de beton, joi dimineata, in Bucuresti, in zona Soseaua Alexandriei, in timp ce efectua lucrari pentru repararea unui cablu electric subteran. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov, muncitorul este constient, dar…