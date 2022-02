Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 600 mp, sunt afectate 8 case de locuit, lipite sub același acoperiș, dintre care 5 au ars complet și 3 la nivelul acoperișului.In casele afectate de incendiu locuiau 19 persoane, dintre care 3 minori (1 an, 6 ani și 17 ani). Din cele 19 persoane,…

- Aproximativ 40 de persoane care locuiau intr-un bloc de pe strada Adrian Adamiu din municipiul Botosani s-au autoevacuat, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera aflata la primul etaj al imobilului, au anuntat, joi, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Rai, cel mai puternic care taifun care a afectat in acest an Filipine, a smuls copaci din radacini și acoperișurile de pe case, a doborat liniile electrice și a inundat sate intregi, lasand in urma cel puțin un mort, informeaza Digi24 . Furtuna violenta a intrerupt comunicațiile, iar alunecarile provocate…

- Un incendiu devastator a avut loc in Constanța in noaptea de miercuri spre joi. Aproximativ 250 de persoane, printre care peste 70 de copii, au fost evacuate de pompieri. Dintre aceștia, opt adulti si minori au fost transportati la spital, dupa ce un bloc a fost cuprins de flacari. Incendiul s-a extins…

- Incendiul de la parterul cladirii din Hong Kong a fost semnalat miercuri in jurul pranzului. Focul a izbucnit intr-o camera de serviciu, ceea ce a dus la aprinderea schelelor de bambus, cladirea aflandu-se in renovare, relateaza Reuters și The Guardian . Din cauza lucrarilor, magazinele din World Trade…

- Peste 30 de persoane au fost evacuate, vineri seara, dintr-un bloc din localitatea Galauțaș, județul Harghita, din cauza unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera. Doua persoane au suferit atac de...

- Mai multe locuințe improvizate din municipiul Constanta s-au facut scrum joi, 2 decembrie, in urma unui incendiu izbucnit de la o lumanare. Cinci familii au fost evacuate, iar o persoana a fost ranita și transportata de urgența, in stare de inconstiența, la spital, potrivit site-ului local Replica Online.Incendiul…