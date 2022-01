Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au ajuns, sambata, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, cu atacuri de panica si intoxicatie cu fum, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Vaslui, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).…

- Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, la locul producerii incendiului s-a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si doua ambulante SMURD, dintre care una de Terapie Intensiva Mobila."La sosirea echipajelor de interventie, incendiul era in plina dezvoltare,…

- Aproximativ 40 de persoane care locuiau intr-un bloc de pe strada Adrian Adamiu din municipiul Botosani s-au autoevacuat, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera aflata la primul etaj al imobilului, au anuntat, joi, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Un barbat a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui dupa ce a fost lovit de un autobuz al societatii de transport public din municipiu. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, barbatul a fost gasit in stare…

- „Echipajul ambulantei SMURD tip B2 s-a deplasat in localitatea Balteni pentru evaluarea si acordarea primului ajutor persoanelor implicate intr-un accident rutier produs in localitate. In accident au fost implicate un microbuz si un autoturism, in cele doua mijloace de transport aflandu-se cinci persoane.…

- Pompierii din Suceava au fost sesizati, vineri dupa-amiaza, despre faptul ca la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean se simte miros de fum. Acolo au fost trimise mai multe autospeciale, iar cinci pacienti au fost evacuati. Pompierii nu au identificat nicio sursa de fum si nici nu au…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, Marius Stanciu, barbatul a fost gasit in stop cardio-respirator de echipajul medical de pe autospeciala de Terapie Intensiva Mobila care a intervenit la fata locului.,,Echipajul TIM a gasit conducatorul atelajului…

