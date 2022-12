Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane, inclusiv cinci copii, au fost ucise intr-un incendiu intr-un bloc de apartamente din apropiere de Lyon, Franta, a anuntat guvernul local. Oficialii au emis o declaratie in care precizeaza ca un „incendiu masiv” a izbucnit intr-un bloc de sapte etaje din Vaulx-en-Velin. Patru persoane…

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, restaurantul functioneaza pe strada Ana Ipatescu. Focul este localizat, iar pana la sosirea fortelor de interventie, noua persoane s-au autoevacuat.La fata locului intervin pompierii cu doua autospeciale de stingere, una de descarcerare si…

- O femeie in varsta de 69 de ani și un barbat de 72 de ani au murit, duminica dimineața, intr-un incendiu care le-a mistuit locuința, in comuna Ianca, județul Olt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cel putin 20 de persoane, majoritatea copii mici, au murit si 14 au fost ranite in accidentul unui microbuz pe un drum afectat de inundatiile din vara in sudul Pakistanului, a anuntat vineri politia pakistaneza, potrivit Agerpres. Printre morti se numara 11 copii cu varste cuprinse intre 2 si 8 ani,…

- Incendiu la Centrul Mamei și Copilului din Capitala. Focul a cuprins biroul asistentei superioare din blocul Secției Neurologie.Pompierii IGSU au fost alertați la ora 13:54. La fața locului au intervenit 3 echipe de salvatori.