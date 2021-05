Stiri pe aceeasi tema

- Interventie in Mangalia un incendiu a izbucnit sambata, intr un apartament situat in Mangalia, pe strada Vasile Alecsandri. Potrivit informatiilor, iese fum dens din imobil.Stire in curs de actualizare ...

- O femeie de 63 de ani intenționa sa urce in automobilul propriului fiu, cand la un moment dat un alt automobil care venea din același sens a strivit-o intre fiarele ușii. Accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 09.00 in orașul Falești.

- Incendiu la un apartament din Pitești, in cartierul Trivale, complexul 2. Intervin pompierii cu trei autospeciale de stins incendii, o autoscara și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, plus doua echipaje SAJ. Pompierii au evacuat, cu ajutorul autoscarii, 3 persoane (o femeie și doi copii). Vom…

- Din primele informații, explozia a fost urmata de un incendiu. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri și o ambulanța.Ca masura de prevenție, locatarii au fost evacuați. Proprietarul in varsta de 37 de ani a fost ranit, fiind transportat de urgența la spital. Acesta are arsuri la nivelul…

- Un barbat de 50 de ani a ajuns cu arsuri la spital, noaptea trecuta, in urma unui incendiu care a cuprins o casa in localitatea Valcele.„In cursul nopții ce a trecut doua autospeciale, o autoscara și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a unui incendiu produs la o casa de locuit situata in localitatea…

- Intervenția pompierilor a avut loc în jurul orei 22:30 și a durat mai bine de o ora. Flacarile au pornit de la un reșou electric defect. „În cursul nopții ce a trecut doua autospeciale, o autoscara și un echipaj…

- O femeie a ajuns in stare critica la spital, luni seara, dupa ce in casa in care locuia s-a produs o explozie urmata de incendiu. Pompierii au gasit-o fara semne vitale, scoasa din casa de rude, au intubat-o și au transportat-o la spital. Articolul FOTO: Explozie urmata de incendiu in Baciu. O femeie…

- O femeie a ajuns la spital cu arsuri la o mana, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa din Frasin, judetul Suceava, din cauza unui fier de calcat lasat nesupravegheat in priza. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, pompierii militari ai Garzii de Interventie Gura Humorului…