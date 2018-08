Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite sambata, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, in localitatea mureșeana Gornești. La fața locului se deplaseaza și un elicopter SMURD, circulația fiind blocata, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Mureș, șoferul mașinii a…

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara, informeaza news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, mai multe echipaje au intervenit, vineri, la un accident rutier in orasul Predeal. Trei autoturisme s-au ciocnit pe fondul unei depasiri neregulamentare, sapte persoane fiind ranite. "Sunt sapte victime,…

- O autospeciala de interventie cu o barca, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, care se deplasa catre comuna Sanduleni unde urma sa intervina pentru evacuarea a doua persoane, a fost implicata intr-un accident rutier cu un autoturism. “In autospeciala de pompieri se aflau…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs, luni dupa-amiaza, pe drumul judetean DJ 792, la intrarea in orasul Ineu, cinci persoane fiind ranite, iar o a sasea a decedat, informeaza maior George Plesca, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, un accident s-a produs, marti, pe Autostrada Sibiu - Orastie, in dretul iesirii spre municipiul Medias. "Un autoturism condus de un conducator auto in varsta de 70 de anii a lovit glisiera metalica. Trei persoane au fost ranite", au precizat…

- Se pare ca autoritațile din Capitala iși dau iar in petic. O școala a ars din temelii in aceasta noapte fiind necesare eforturi foarte mari din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgența pentru a-l localiza și stinge.A doua zi de Rusalii - Ce traditii trebuie sa respecti si ce avertismente…

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…