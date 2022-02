Stiri pe aceeasi tema

O echipa de arheologi din Peru a dezgropat, in urma unor sapaturi extinse la complexul preincas Cajamarquilla, situat la est de Lima, ramasitele a opt copii si a 12 adulti care se pare ca au fost sacrificati cu circa 800 - 1.200 de ani in urma, au precizat marti cercetatorii, potrivit Reuters.

Un incendiu puternic a izbucnit intr-un bloc din Reșița. Din primele informații, un tanar cu probleme psihice și-a incendiat garsoniera aflata la etajul trei al blocului, iar focul s-a extins rapid.

Doua case din comuna prahoveana Gura Vadului au fost cuprinse, sambata seara, de un incendiu violent, o persoana care a avut nevoie de ingrijiri medicale fiind transportata la spital, potrivit Agerpres.

Pompierii din Vrancea intervin sambata dimineata pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o ferma din localitatea Gugesti.

O gospodarie din localitatea Poienari a fost distrusa complet, vineri, de un incendiu care a izbucnit din cauza cosului de fum, potrivit Agerpres.

Un tren de calatori este blocat, joi seara, in comuna Albesti Paleologu din cauza unui incendiu de vegetatie uscata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

O familie din Timișoara formata din 3 copii și 2 adulți a ajuns, joi dupa-amiaza, la spital. Barbatului i s-a facut rau dupa ce a intrat in locuința in care s-a facut dezinsecție. ISU Timiș anunța ca, dupa ce a fost facuta o dezinsecție intr-un apartament, 2 adulți și 3 copii au intrat in locuința.