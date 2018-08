Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 324 persoane au decedat in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de muson, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Purtatorul de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor, Sutopo Purwo Nurgroho, a declarat ca aproape 1.500 de persoane au fost ranite in urma cutremurului. "Estimam ca bilantul de 131 (de morti) va creste", a precizat acesta. Bilantul precedent indica 105 persoane decedate in urma…

- UPDATE 8.02 - Cel puțin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte noua au fost ranite, dupa ce un individ a efectuat un atac armat in orașul canadian Toronto, a informat poliția locala, relateaza CNN și BBC.* Cel putin noua persoane au fost ranite intr-un atac armat duminica…

- Imobilul cu 6 etaje s-a prabusit peste o cladire cu 4 etaje in orasul Noida, de la periferia New Delhi. Cel puțin doua persoane au murit, a informat politia. Salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres .

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax. "Douazeci de persoane au fost ucise in explozie si ne temem…

- Cel putin 24 de persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma accidentului feroviar produs duminica in nord-vestul Turciei, a anuntat Recep Akdag, ministrul turc al Sanatatii, potrivit site-ului cotidianului Hurriyet.

- Cel putin 19 persoane, inclusiv membri ai echipelor de interventie, au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma exploziilor produse la un depozit de artificii din orasul mexican Tultepec, informeaza presa locala. Alejandro Ozuna Rivero, un oficial guvernamental federal, a declarat ca au avut loc…

- Accidentul s-a produs in jurul orei locale 20:00, intr-o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza un flux mare de pietoni. Victimele au fost din randul pietonilor, intrucat muncitorii parasisera deja santierul de renovare amenajat in jurul teatrului Parravicini.Cladirea acestui…