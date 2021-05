Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Navodari, județul Constanța, a sunat, miercuri, la 112 și a amenințat ca arunca blocul in aer. Pompierii au intervenit imediat și au evacuat toate persoanele aflate in cladire. Pompieri din cadrul ISU Dobrogea și polițiștii constanțeni au intervenit in urma apelului primit la numarul de…

- Un incendiu s-a produs, luni dimineața, la Spitalul de Psihiatrie din orașul Cavnic, județul Maramureș. 71 de pacienți au fost evacuați de urgența de catre pompierii sosiți la fața locului. Incendiul a fost localizat intr-un grup sanitar situat la etajul III al cladirii. La fața locului au intervenit…

- Un incendiu s-a produs, luni dimineața, la Spitalul de Psihiatrie din orașul Cavnic, județul Maramureș. 71 de pacienți au fost evacuați de urgența de catre pompierii sosiți la fața locului. Incendiul a fost localizat intr-un grup sanitar situat la etajul III al cladirii. La fața locului au intervenit…

- Premierul Florin Cițu s-a suparat, marți, la Parlament, spunand ca exista un „singur premier” care va face evaluarea execuției bugetare și care va lua o decizie in acest sens. Premierul a fost intrebat cand va fi adoptat bugetul, el raspunzand ca deocamdata este in curs de avizare, apoi proiectul va…

- Nu mai putin de 150 de oameni s-au strans la o petrecere organizata la o sala de evenimente din Dej, unde au chemat si lautari. Cei prezenti acolo s-au si laudat de retelele de socializare ca ar fi pretrecut cu mascatii, iar jandarmii le-au facut o prima “vizita”, Au dat amenzi, pentru ca regulile din…

- Nicușor Dan a declarat ca Primaria Generala a ajuns la un consens cu toate celelalte primarii de sector, drept urmare modalitatea in care gunoiul din București va fi colectat și selectat va fi aceeași in toata Capitala. „Am discutat despre deseuri, este o problema care a fost mult timp amanata in Bucuresti…

- Primele masuri de reforma anunțate de guvernul Cițu inainte de aprobarea bugetului pe 2021 ar urma sa reduca deficitul de la 9,1%, cat a fost anul trecut, la 7-7,1%. Am incercat sa analizam pe toate fețele de unde poate face guvernul o economie de cheltuieli de 2 pp, care ar insemna aproximativ 4,5…