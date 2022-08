Incendiu intr-un apartament situat pe strada Dezrobirii din municipiul Constanta. Intervin pompierii (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati sa intervina noaptea trecuta in localitatea Viisoara, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o bucatarie de vara de pe strada Crangului a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipaje…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati noaptea trecuta sa intervina la un incendiu in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un apartament de pe strada Constnatin Hurmuzache situat la etajul al treilea al unui bloc de locuinte…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati noaptea trecuta sa intervina pentru stingerea unui incendiu in municipiul Constnata. Potrivit ISU Dobrogea o casa de locuit de pe strada Soarelui a fost cuprinsa de flacari. La fata locului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit intr un apartament de pe strada Soveja. Apartamentul este situat la etajul al treilea.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta intervin astazi pe bulevardul Ferdinand din municipiul Constanta. Din primele informatii la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" are loc un exercitiu al pompierilor. La fata locului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constnata au fost solicitati astazi sa intervina in judetul Constanta.Potrivit ISu Dobrogea o sira de paie a fost cuprinsa de flacari in apropierea bisericii din localitatea Lespezi. ...

- UPDATE Incendiul a fost ichidat. A ars in bucatarie.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs pe strada Hortensiei.La locul incendiului au fost trimise…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi saintervina in cartierul Tomis Plus din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a cuprins un apartament din Constanta, cartierul Tomis Plus, strada Monaco, nr. 4…