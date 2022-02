Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara intr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. 20 de oameni au fost evacuați, informeaza Mediafax. ISU București Ilfov intervine la un incendiu izbucnit intr-un apartament situat pe strada Soldat Ilie Mihail din sectorul 5 al Capitalei.Incendiul se manifesta…

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri seara, la la un apartament din Sectorul 5 al Capitalei, anunța ISU București. 20 de persoane au fost evacuate pana in acest moment. Alarma a fost data in aceasta seara, dupa ce vecinii au sunat la 112. „Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum, in interiorul…

- Cinci persoane au ajuns la spital in urma unui incendiu care a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un bloc din Medgidia. Focul a afectat doua garsoniere in care erau depozitate materiale textile si mase plastice. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost…

- Cinci persoane au ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la un bloc din Medgidia, potrivit Agerpres. Cei 40 de locatari au iesit singuri din bloc sau au fost evacuati de pompieri. Focul a afectat doua garsoniere unde erau depozitate materiale textile si…

- Incendiu puternic pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Un om a murit dupa ce flacarile i-au cuprins apartamentul in care locuia. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere, dar din cauza flacarilor puternice și degajarii mari de fum locatarul nu a mai putut fi salvat.

- Pompierii au intervenit de cu 4 autospeciale de stingere, iar din informațiile vecinilor au aflat ca in apartamentul in care a izbucnit focul se afla și o femeie de 80 de ani. Din fericire, aceasta a fost salvata, dar s-a ales cu o fractura la picior.Alte 9 persoane au fost evacuate, 3 dintre ele avand…

- Una din cele mai vechi Biserici din București, ctitorita in 1560, este astazi aproape de un dezastru. Un incendiu a fost declanșat, conform autoritaților, la una din anexele aflate in incinta cunoscutei Bisericii Plumbuita, din Sectorul 2 al Capitalei. La Biserica Plumbuita s-a declanșat un incendiu…

- Un incendiu teribil a avut loc noaptea trecuta in Galați, acolo unde peste 40 de oameni au fost evacuați, iar o femeie și-a pierdut viața. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, insa pentru una dintre victime nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva. Cum a avut loc tragedia…