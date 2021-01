Incendiu într-un apartament din municipiul Brașov! ISU Brașov intervine, acum, la un incendiu de apartament in Brașov, pe strada Octavian Goga. Se acționeaza cu 3 autospeciale de stins incendii cu apa și spuma, o autoscara mecanica si un echipaj SMURD. Incendiu se manifesta in bucataria apartamentului cu degajare mare de fum. Echipajul SMURD acorda ingrijiri medicale unei victime, o femeie de aproximativ 77 de ani, ce a fost intoxicata cu fum. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post Incendiu intr-un apartament din municipiul Brașov! appeared first… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

