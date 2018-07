Incendiu într-un apartament din Mehedinţi. Pompierii au intervenit de urgenţă Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența s-au deplasat la fața locului cu 2 autospeciale. "Am fost inștiințați despre producerea unui incendiu, intr-un apartament de pe strada Mehedinți. In acest sens s-a raspuns cu doua autospeciale. Cauza posibila a incendiului pare a fi un transformator de la o instalație pentru acvariu.", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biriș. In urma incendiului nu au fost victime. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

