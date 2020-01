Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica, miercuri seara, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Galați. 20 de persoane au fost evacuate din cladire și alte șase au fost transportate la spital, dupa ce un brad de Craciun a luat foc intr-o garsoniera, relateaza Mediafax.Pompierii au fost alertați sa intervina miercuri…

- O fata de 13 ani, din comuna Schela, din județul Galați, a primit peste 700 de mesaje anonime de amenințare cu violul sau cu moartea, de la Craciun pana in prezent, de pe o platforma realizata de o firma din Germania, care ascunde identitatea expeditorului. Poliția a deschis o ancheta in acest caz,…

- Panica intr-un bloc din Piatra Neamt, joi dimineata, 2 ianuarie, dupa ce intr-un apartament a izbucnit un incendiu provocat de un scurtcircuit electric. Mai multe persoane, printre care si doi copii, au fost transportate la spital fiind intoxicate cu monoxid de carbon. “Incendiu la un apartament in…

- Doua mașini pentru stins incendii și una pentru intervenții și salvari de la inalțimi au intervenit, miercuri seara, pentru stingerea flacarilor care au cuprins un apartament dintr-un imobil de locuințe, situat pe strada Constantin Brancuși, din municipiul Cluj-Napoca.

- Ovanzatoare din Iași i-a dat cu spray lacrimogen in fața unuiclient pus pe harța. Omul nu era violent, dar s-a certat cu femeia,care s-a simțit amenințata. Barbatul a ajuns la spital.Intamplarea a avut loc in a doua zi de Craciun, intr-un supermarket de cartier din oraș.Iritat de modul in care a fost…

- Polițiștii din Codlea au reținut, in data de 26 decembrie, pentru 24 de ore, un barbat, in varsta de 29 ani, din municipiu, suspectat de comiterea infracțiunii de „distrugere”. „Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca, in dimineața zilei de 26 decembrie 2019, pe fondul consumului de bauturi…

- Optsprezece persoane au fost evacuate, luni seara, dintr-un bloc din Galati, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-una dintre locuinte. Trei persoane au fost intoxicate cu fum, iar o alta a suferit un atac de panica.

- Incendiul care a cuprins trei autoturisme in localitatea Marsa, miercuri seara, a fost lichidat de catre pompierii militari sibieni, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un…