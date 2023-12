Cate zile libere vor avea romanii in 2024. Doar 13 pica in zile lucratoare

In anul 2024, romanii vor avea 20 de zile libere nelucratoare, insa doar 13 zile vor fi in cursul saptamanii, restul fiind in zile de sambata sau duminica, conform Agerpres.roEste vorba despre 1 si 2 ianuarie luni si marti Anul Nou , 24 ianuarie miercuri… [citeste mai departe]