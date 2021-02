Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata SOPHIE, DJ, producatoarea muzicala si colaboratoare a unor mari artisti a murit sambata dimineata in casa ei din Atena, la varsta de 34 de ani, relateaza EFE. Cunoscuta artista a murit in casa ei din Grecia, la Atena, dupa un accident subit, potrivit echipei sale care a publicat un comunicat,…

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier, marți, in jurul orei 16:10, pe strada Gherghiței din București. Totodata, un altul, in varsta de 11 ani, a fost ranit și transportat la spital.

- Un barbat in varsta de 59 de ani a murit in flacari, in urma unui incendiu, care a izbucnit aseara in jurul orei 19:00. Tragedia s-a produs intr-un apartament de pe soseaua Muncesti din Capitala, iar victima era chiar proprietarul.

- Un copil de 12 ani, din Virginia, SUA, fost ucis de explozia unei grenade, despre care polițiștii cred ca a fost cumparata dintr-un magazin de antichitați din Carolina de Nord, informeaza CNN.Grenada, un dispozitiv Mk 2 din Al Doilea Razboi Mondial, ar fi trebuit sa fie inactiva chimic, conform Biroului…

- Cel putin 8 persoane au murit, printre care si un copil, ]n urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc locativ cu noua etaje din orasul rus Ekaterinburg.Peste 90 de oameni au fost evacuati, in urma operatiunii de amploare care a durat o noapte intreaga.

- Un accident deosebit de grav a avut loc in București ieri seara. Un copil de 11 ani a fost victima a trei șoferi care in mod accidental au participat la moartea micuțiului. Nenorocirea a avut loc pe strada Turnu Magurele, dupa ora 19:00. Cine a provocat accidentul Poliția a anunțat ieri seara un accident…

- Un copil de un an, din județul Argeș, a murit din cauza infectarii cu noul coronavirus. Fetița avea mai multe boli asociate. Unul dintre cele 211 de decese anunțate joi de GCS este la categoria de varsta 0-9...