- Un incendiu a izbucnit miercuri dupa-amiaza, la o scoala primara din orasul Chisineu Cris din judetul Arad. O angajata a scolii, care se afla in cladire la momentul izbucnirii focului, a suferit un atac de panica. Incendiul a pornit in urma unui scurtcircuit la instalatia electrica aflata intr-un brad…

- ISU Satu Mare a anuntat, miercuri, ca, la sosirea echipajelor de pompieri, focul la crescatoria de gaini se manifesta violent, generalizat. ”Din declaratiile proprietarului, in momentul izbucnirii incendiului in hala erau in jur de 9.000 gaini ouatoare. Hala avea o dimensiune de aproximativ 1000 de…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 09:15, pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din orașul Sebiș, județul Arad. „La sosirea echipajelor…

- Polițiștii din Arad au fost solicitați sa intervina, joi, la o școala din Arad, unde o profesoara a descoperit ca unul dintre elevii sai are un cuțit la el. In ultimele zile in școlile din țara au avut loc mai multe incidente, cel mai grav a avut loc la Galați, unde un elev a fost injunghiat de un coleg…

- Un adolescent din Michigan acuzat ca a ucis patru elevi cu un pistol semiautomat primit cadou de Craciun de la tatal sau a pledat vinovat la acuzații. Ethan Crumbley, in varsta de 16 ani, este judecat ca adult și este acuzat de terorism și crima de gradul intai, informeaza bbc.com. Fii la…

- Barbatul de 39 de ani din Sfantu Gheorghe ar fi agresat copilul in sala de clasa in timpul orelor de curs.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuziva și au aflat ca pe langa baiatul care a ajuns la spital, profesorul mai are alte 3 victime din aceeași clasa. „Din cercetari polițiștii…

- Panoul electric al magazinului Profi din localitatea Șofronea, judetul Arad, a luat foc. Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, autoscara S42 și un echipaj SMURD, pentru stingerea incendiului. Nu sunt inregistrate victime…