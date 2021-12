Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata intr o sala de clasa, la Scoala Primara din cartierul Boureni, orasul Gura Humorului.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, focul a ars mocnit, cu degajari mari de fum.Din fericire, in momentul izbucnirii incendiului nu erau elevi in…

- Patru persoane au fost ranite grav, luni dupa-amiaza, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal pe DN17, intre localitațile sucevene Stroiești și Ilișești. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 17 Suceava – Gura Humorului, la ieșirea din localitatea Stroiești. In…

- Inspectoratul de Jandarmi Botoșani a dispus o ancheta interna, dupa ce un candidat la școala de subofițeri a fost nevoit sa iși faca nevoile intr-o sticla, in sala, pentru a nu pierde examenul. Din cauza condițiilor pandemice, examenul nu s-a ținut la școala de subofițeri din Falticeni, ci a fost organizat…

- Guvernul s-a reunit in ședința, luni dimineața, pentru a remedia neințelegerea referitoare la vacanța instituțiilor școlare private, dupa ce un articol care prevedea suspendarea cursurilor si era in decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), a fost uitat și nu a mai fost preluat…

- Femeile, de 64 de ani și 55 de ani sunt acuzate ca au angajat doar pe hartie 30 de persoane. Au emis adeverințe de salariat cu date false, care ar fi fost folosite de cei 30 de angajați fictiv, pentru a obține, in mod fraudulos, indemnizații pentru creșterea copiilor. Polițiștii și procurorii din Suceava…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, catalogheaza drept „abominabil” incidentul petrecut saptamana aceasta intr-o padure din judetul Suceava, unde doi jurnalisti si un activist de mediu au fost batuti in timp ce faceau o investigatie privind taierile de copaci. „Piata lemnului si evolutia…

- Copiii dintr-o clasa de a VI-a de la școala Gimnaziala ”Grigore Moisil” din municipiul Satu Mare au primit plainte cu mesajul ”Bine ați venit la școala! An școlar 2021 – 2022”. Nimic ieșit din comun. Insa prezența unui curcubeu in imaginea respectiva i-a scandalizat pe parinți care au acuzat conducerea…

- Campania de vaccinare a elevilor in școli a fost anunțata inca din timpul verii ca va incepe chiar din prima zi de școala. Pana acum, insa, nu exista spații și nu au fost finalizate nici consultarile cu asociațiile de parinți și elevi pe acest subiect. Campania se amana, așadar, pana la o data inca…