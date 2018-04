Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație uscata amenința Parcul Național Domogled – Valea Cernei. A ars deja o padure de pin de aproape un hectar, spun pompierii. Incendiul a fost sesizat de un turist, care a vazut fumul din elicopter. Vezi galeria foto + 3 + 3 Potrivit pompierilor din cadrul ISU Caraș-Severin, incendiul…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin au avut parte de o serie de evenimente in minivacanta de Paste. In cele cinci zile au fost inregistrate mai multe incendii, dar nu au lipsit nici interventiile pentru descarcerarea unor persoane care au fost ranite in accidente de…

- Florin Chisim, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj a declarat ca cinci victime, intre care si un copil de 13 ani, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente din Targu-Jiu. "Intervenim cu un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul…

- Potrivit reprezentantilor CFR, circulatia feroviara a fost inchisa pe ruta Orsova - Caransebes, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce in zona garii Baile Herculane au cazut stanci de pe versanti pe calea ferata, fiind vorba de o cantitate de aproximativ trei tone. Mai multi muncitori…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, pompierii militari au fost alertati de producerea unui accident rutier cu o victima, pe raza localitatii Calmatuiu de Sus. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de interventie, unul din cadrul Detasamentului…

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…