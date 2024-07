Incendiu in padurea din zona localitații Șvinița, cuprinsa de flacari de șapte zile. Sute de salvatori cu mașini speciale și aeronave incearca sa țina situația sub control, avand in vedere ca este vorba de peste 120 de hectare de vegetație care arde fara intrerupere, mai ales din cauza temperaturilor ridicate. „Pompieri militari, colegii nostri de […] The post Incendiu intr-o padure din Mehedinți. Sute de salvatori se lupta cu focul care arde de o saptamana appeared first on Puterea.ro .