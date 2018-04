Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație uscata amenința Parcul Național Domogled – Valea Cernei. A ars deja o padure de pin de aproape un hectar, spun pompierii. Incendiul a fost sesizat de un turist, care a vazut fumul din elicopter. Vezi galeria foto + 3 + 3 Potrivit pompierilor din cadrul ISU Caraș-Severin, incendiul…

- Sute de pompieri au fost desfasurati luni intr-un amplu dispozitiv in Australia pentru a lupta impotriva unui incendiu de padure care face ravagii la periferia orasului Sydney, in contextul in care temperaturile din metropola australiana sunt neobisnuit de ridicate pentru aceasta perioada a anului,…

- Traficul rutier pe DN 6, in judetul Caras-Severin, a fost ingreunat temporar, duminica dupa-amiaza, din cauza unui incident aparut intr-o incinta apartinand unui restaurant situat in apropierea soselei, chiar la intrarea in Baile Herculane. Concret, dupa ce a fost constatata situatia, au fost alertati…

- Locuitorii dintr-un catun din județul Caraș-Severin sunt revoltați de decizia luata de Romsilva de a taia aproape o mie de fagi din padurile din jurul satului. O petiție online a fost lansata, fiind semnata de mii de oameni. „Sa salvam padurile din Prisacina – Parcul Național Domogled – Valea Cernei”,…

- Conduceri de institutii de invatamant si primari din judet au raspuns convocarii, la mijlocul acestei saptamani, pentru a-si rezolva socotelile cu securitatea la incendiu. Intrunirea s-a derulat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, in prezenta conducerii ISU si a forului gazda,…

- Intr-un nou studiu al cercetatorilor de la Universitatea Kansas, cercetatorii au ilustrat o imagine a felului in care o zecime din suprafata Pamantului a fost acoperita de incendii violente acum aproximativ 12.800 de ani.

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, astazi, brigada de pompieri, informeaza site-ul...

- Angajatii Romsilva au filmat una din turme, alcatuita din 13 exemplare de zimbru, din care doi viței nascuți in libertate anul trecut. Parcul Natural Vanatori - Neamț este singurul loc din Europa in care exista zimbri in libertate, semilibertate și in captivitate, parcul fiind inclus recent…