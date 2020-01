Stiri pe aceeasi tema

- Panica in urma unui incendiu izbucnit duminica intr-un bloc din orașul Beclean din județul Bistrița. Focul a cuprins un magazin de piese auto aflat la parterul blocului, relateaza Mediafax.Pompierii din Beclean intervin la fața locului cu patru autospeciale pentru a stinge incendiul.

- Pompierii sunt recunoscuti in toata lumea pentru felul in care se urca in copac dupa pisici! Cu toate acestea o divizie din California a avut parte de o misiune cu totul speciala. In loc sa salveze o felina blocata la inaltime, au dat jos un caine. Este vorba de un Ciobanesc German care in incercarea…

- In seara aceasta, la ora 20:40, Detasamentul de Pompieri Galati a fost solicitat pentru a interveni la un incendiu izbucnit la un apartament in municipiul Galati, strada Laminoristilor, bloc G4.S au deplasat doua autospeciale de stingere si un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta cu violenta la un…

- Patru anexe ale unei gospodarii din cartierul galatean Barbosi s-au facut scrum, iar un barbat de 62 ani cu arsuri pe fata a fost salvat de pompieri, in urma unui incendiu izbucnit, sambata, de la o lumanare lasata aprinsa, a informat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Dan Ionascu, potrivit AGERPRES.…

- O familie din Timiș a ramas fara acoperiș deasupra capului, in urma unui incendiu care a avut loc in aceasta seara. Incidentul s-a petrecut in Faget, iar doua persoane s-au intoxicat cu fum. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru stingerea unui incendiu in Faget. A ars acoperișul…

- Focul a izbucnit in sauna salii de sport, care era plina de oameni la acel moment. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina pe Bulevardul Cetații din Timișoara, la incendiul izbucnit in sala de fitness. Potrivit ISU Banat, la fața locului au ajuns 13 subofițeri și doua autospeciale cu apa…

- Alerta maxima pentru pompierii militari din Timișoara dupa ce un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la una dintre cladirile din complexul Isho care se construiește pe bulevardul Take Ionescu. Imediat au plecat la fața locului șapte autospeciale de stingere, doua autoscari mecanice de lucru…

- Un nou turneu caritabil de fotbal va avea loc duminica, 6 octombrie, incepand cu ora 9:30, la Sala de sport „Lavinia Miloșovici” din Lugoj. Evenimentul este organizat pentru a sprijini financiar un baiețel de 4 ani, Razvan-Ionuț Borșa, din localitatea Boldur, care a fost diagnosticat cu o…