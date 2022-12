Stiri pe aceeasi tema

- Alarma sambata seara dupa ce un fum gros a fost observat in apropierea unui restaurant din Iulius Town. Pompierii au intervenit de urgenta cu dispozitive impresionante: 22 de pompieri cu trei autospeciale de stingere, o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de lucru și salvare…

- In ziua de 22 noiembrie, la ora 14:45:32 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Serbia un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 5km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 90km N de Nis, 138km V de Craiova, 149km SE de Belgrade, 155km SE de Zemun, 178km NE de Pristina, 188km…

- In ziua de 13 Noiembrie 2022, la ora 06:57:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in SERBIA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 30km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 98km NV de Nis, 120km N de Pristina, 122km S de Belgrade, 128km S de Zemun, 168km N de Prizren,…

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 22:00, pompierii militari vranceni din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la standul unui agent economic situat intr-un complex comercial de pe str. Magura din municipiul Focșani. Spre…

- O locuința a fost cuprinsa de flacari in comuna Slobozia Bradului. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri (DP) Focșani cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, 1 ambulanța SMURD, cei din cadrul punctui de lucru Dumbraveni cu o autospeciala de stingere…

- In urma cu puțin timp s-a produs un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații obținute de reporterii BZI, se pare ca flacarile au izbucnit la groapa de gunoi din localitatea Țuțora. La fața locului se deplaseaza in aceste momente Detașamentului 2 de Pompieri Iași doua autospeciale de intervenție…

- Un tanar de 21 de ani a reușit, in noaptea de vineri spre sambata, un record greu de egalat – a furat trei mașini și a produs un accident rutier. Alarma s-a dat cand un apel la 112 a anunțat ca pe strada Ioan Marcu din Bocșa s-a produs un accident rutier fara victime. La fața […] Articolul Un tanar…

- Luni, 5 septembrie, in jurul orei 09:04, polițiștii timișoreni au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe strada Augustin Pacha (Episcopia Catolica) din Timișoara s-ar afla o bomba. La fața locului, au ajuns, echipaje SRI, polițiștii și echipaje ISU Banat, care, in urma verificarilor,…