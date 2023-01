Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Aiud și SVSU Stremț intervin, miercuri, pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Geoagiu de Sus. Din informațiile primite prin 112 ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism. Forțe alocate: 1 ASAS, potrivit ISU Alba. foto/arhiva Post-ul Incendiu…

- Incendiu in localitatea Geoagiu de Sus: O mașina ar fi luat foc Un incendiu a izbucnit miercuri, 4 ianuarie 2023, in localitatea Geoagiu de Sus din județul Alba. Din primele informații oferite de reprezentanții ISU Alba, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism. Incendiul a fost sesizat…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost solicitați sa intervina, in cursul dupa-amiezii de astazi, 28 decembrie 2022, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o ferma agricola din Ciugud. Alaturi de aceștia, la stingerea incendiului a participat și SVSU Ciugud. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia…

- Secția de pompieri Sebeș a fost solicitata sa intervina, in noaptea de luni spre marți, in cooperare cu SPSU Kronospan, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in municipiul Sebeș. La fața locului s-au deplasat 2 ASAS (Sectia Sebeș), 1 ASAS (SVSU Sebeș), 1 autoscara mecanica (Det Alba) …

- Cincisprezece persoane s-au autoevacuat in urma unui incendiu de proportii care a cuprins, sambata dimineața, Hanu Vanatorului de pe DN 26, din vecinatatea localitatii Vanatori, judetul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), citat de Agerpres. Flacarile au cuprins o sala…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervinenit, joi seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in municipiul Aiud, pe strada Cuza Voda. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. Forțe alocate: 1 ASAS și 1 EPA. In jurul orei 18.30,…

- Un incendiu a izbucnit aseara, in jurul orei 22:15, in localitatea Manastirea, comuna Mica. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la acoperișul unei gospodarii. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu doua autospecial de…

- Pompierii militari au intervenit, miercuri, la stingerea unui incendiu la o gospodarie din Balaceana, unde focul a fost pus intentionat, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, potrivit Agerpres.La fata locului au intervenit militarii de la Detasamentul de…