- Pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea a șase incendii in acest weekend. Din cele șase incendii, patru au fost de vegetație uscata. Garda de Intervenție Bogdan Voda a lichidat un incendiu izbucnit la un acoperiș din lemn din localitatea Stramtura. Focul a distrus circa…

- FOTO| Incendiu la acoperișul unei firme din Alba Iulia: Intervin pompierii pentru localizarea și lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de luni, 29 martie, in municipiul Alba Iulia, la o cladire administrativa a unui operator economic. Din primele informații, incendiul se manifesta…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, luni, in jurul pranzului, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o cladire administrativa a unui operator economic din municipiul Alba Iulia. Incendiul se manifesta mocnit, fara flacara vizibila, la nivelul izolației dintre etaj și…

- INCENDIU de vegetație uscata in localitatea Straja. Pompierii intervin pentru lichidarea flacarilor Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit astazi, 27.03.2021, in jurul orei 19:30, in localitatea Straja. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia, in cooperare cu Servicul Voluntar…

- Balconul unei cladiri din Alba Iulia, PERICOL pentru pietoni: Pompierii intervin pentru indepartarea unor elemente de sticla periculoase, de la etajul 4 Pompierii din Alba Iulia intervin astazi, 12 martie, pe strada Vanatorilor, pentru indepartarea unor elemente de construcție instabile de pe fațata…

- VIDEO| Incendiu PUTERNIC la acoperișul unei case, in localitatea Șeușa: Pompierii intervin pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit in noaptea de 11 spre 12 martie, in jurul orei 01:00 in localitatea Șeușa, pompierii intervenind pentru stingerea sa. Potrivit primelor informații, Detașamentul…

- INCENDIU de vegetație uscata, pe 10 ha, la Garbova de Sus: Intervin pompierii din Aiud pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit duminica 7 martie, in localitatea Garbova de Sus, municipiul Aiud. Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație…

- INCENDIU de vegetație langa Aiud: Pompierii intervin pentru stingerea sa Un incendiu de vegetație a izbucnit astazi, 3 martie 2021, in jurul orei 16:00, pe raza Municipiului Aiud. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscata…