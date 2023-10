Stiri pe aceeasi tema

- Update 2: ISU Prahova informeaza ca o ambulanța SAJ se deplaseaza catre Ploiești, pe traseu victima va fi preluata de catre echipajul TIM. Victima prezinta arsuri de gr I, II și III la nivelul feței, toracelui și a membrelor superioare. Update: Suprafața aproximativa afectata este de 450 mp. Mai exista…

- Traficul rutier se desfasoara cu restrictii, incepand de miercuri, timp de peste doua luni, pe Drumul National 1, intre Ploiesti si Brasov, in localitatea Banesti din judetul Prahova. Sensul de mers Ploiesti – Brasov este practicabil doar pe una dintre benzile drumului, intrucat in zona se fac lucrari…

- Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați sa intervina, altaturi de SVSU Vințu de Jos, in dupa-amiaza zilei de marți, 22 august 2023, pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit in comuna Vințu de Jos, pe strada 1 Decembrie. „Secția de pompieri Sebeș intervine in…

- Traficul va fi restrictionat incepand de luni pana pe 11 septembrie pe DN 1 Bucuresti - Ploiesti, intre localitatile Potigrafu si Puchenii Mosneni, judetul Prahova, pentru efectuarea de lucrari.

- Un barbat de 70 de ani a suferit arsuri la maini dupa un incendiu izbucnit la vegetația uscata și extins la o anexa gospodareasca din localitatea Baicoi, județul Prahova. Se pare ca focul s-a aprins de la o țigara.

- Un TIR a pierdut lazi cu sticle cu bere pe Drumul Național 1, in zona Muzeului Cinegetic, in județul Prahova. Traficul pe sensul de mers catre București este restricționat. “Pe Drumul Național 1, in zona Muzeului Cinegetic, unui ansamblu de vehicule i s-a rupt prelata. Din TIR au cazut pe șosea mai…

- In data de 24 iulie, in localitatile Vadu Vejei din comuna Tibana, judetul Iasi, a izbucnit un puternic incendiu de vegetatie uscata. Pentru a interveni si stinge rapid flacarile care amenintau sa se extinda, au fost deplasate la fata locului doua autospeciale de interventie si stingere cu apa si spuma…

- De mai bine de trei ore, pompierii romani intervin, marți, in sprijinul omologilor eleni, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și padure, in zona localitații Aspropyrgos, la nord-vest de Atena, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. Potrivit Inspectoratului General pentru…